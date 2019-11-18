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В Борисове произошло ДТП

19.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По предварительной версии, двадцатилетний водитель «БМВ», ехавший  по ул. Брилевской в сторону ул. Гагарина, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел погодных и дорожных условий, в результате не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с автомобилем марки «Фольксваген», стоявшим на второстепенной дороге и ожидавшим своей очереди для движения.

В ДТП пострадали водители обоих автомобилей. Они госпитализированы. Также травмы получил пассажир машины «БМВ».

По данному факту Борисовский РОСК проводит проверку.

 
 
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Сегодня в 7.45 вблизи дома №4 по ул. Галицкого произошло ДТП с участием автомобилей «БМВ» и «Фольксваген».
 
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