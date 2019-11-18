В Борисове произошло ДТП

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По предварительной версии, двадцатилетний водитель «БМВ», ехавший по ул. Брилевской в сторону ул. Гагарина, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел погодных и дорожных условий, в результате не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с автомобилем марки «Фольксваген», стоявшим на второстепенной дороге и ожидавшим своей очереди для движения.

В ДТП пострадали водители обоих автомобилей. Они госпитализированы. Также травмы получил пассажир машины «БМВ».

По данному факту Борисовский РОСК проводит проверку.