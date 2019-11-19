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Задержан пинчанин, подозреваемый в ограблении магазина сотовой связи в Кобрине

20.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Задержан пинчанин, подозреваемый в ограблении магазина сотовой связи в Кобрине
Подробности инцидента сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова:

– В конце октября в Кобринский РОВД обратилась сотрудница одного из салонов сотовой связи. Женщина пояснила, что не смогла открыть ключом замок, дернула за ручку – дверь оказалась открытой. Войдя в торговый павильон, она увидела разбитые витрины. Выяснилось, что пропало 30 мобильных телефонов различных марок, планшет и выручка на общую сумму более 12 600 рублей.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Пинска, по месту жительства которого был обнаружен один из украденных телефонов. Позже он рассказал, что 23 похищенных телефона продал знакомому, 50-летнему пинчанину, скрыв правду об их криминальном происхождении.

В настоящее время мужчина задержан, следователи дадут правовую оценку его действиям. Часть похищенного изъята.

Стоит отметить, что розыск подозреваемого осложнял ряд обстоятельств: магазин не оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, отсутствовали защитные роллеты, что позволило проникнуть в помещение путём подбора ключа.

 
 
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> Подробности инцидента сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова: – В конце октября в Кобринский РОВД обратилась сотрудница одного из...
 
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