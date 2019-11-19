Приправы с кишечной палочкой выявлены в продаже в Гродненской области

Источник материала: Вороновская газета





Приправы с бактериями группы кишечной палочки выявлены в продаже в Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора Лиды областной инспекции Госстандарта.

В одном из торговых объектов Новогрудка областной инспекцией выявлен молотый перец российского производства. При проведении испытания в аккредитованной лаборатории в приправе были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

А в перце душистом горошком одной из торговых марок, который реализовывался в Ивьевском районе, обнаружены не только бактерии группы кишечной палочки, но и плесень. Количество ее превышало допустимые показатели более чем в 3 раза.

«По результатам проверок выданы предписания о запрете к реализации опасного перца черного молотого и перца горошком. Кроме того, прекращено действие на территории страны декларации о соответствии. Продукция внесена в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на сайте Госстандарта», — рассказали в отделе госнадзора.

Для быстрого реагирования и принятия мер по пресечению обращения опасной продукции проинформированы заинтересованные контролирующие органы.

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