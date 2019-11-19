|
В Мстиславском районе при пожаре погибла 75-летняя женщина
Источник материала: Tut.by
В Мстиславском районе 20 ноября при пожаре погибла пенсионерка,
Пожар произошел 20 ноября в деревне Каськово. В доме, который сгорел, жила одинокая 75-летняя женщина. Она погибла.
Огонь уничтожил крышу, имущество, повредил стены.
Причина пожара пока не известна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерка жила одна.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)