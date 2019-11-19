Браконьеры-сетевики из Пинска снова попались с поличным

Источник материала: Полесская правда



Осень – любимая пора у охотников и рыболовов. Добывать разрешено и копытных, и пушных, и пернатых, и рыбу на все разрешённые в любительском рыболовстве снасти. Главное – чтобы по правилам.

Как сообщил корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко, в Брестской области госинспекторы продолжают выявлять нарушения природоохранного законодательства, в которых усматриваются не только административные правонарушения, но и уголовные деяния.

К примеру, двое жителей Пинска, в текущем году с поличным задерживались госинспекторами за незаконную добычу рыбы. В ходе браконьерской рыбалки они установили 500 метров сетей на Погосте и добыли 94 кг рыбы. В первый раз они были осуждены за незаконную рыбалку и получили крупный штраф. Спустя четыре месяца нахрапистые браконьеры решили, что в одну воронку снаряд дважды не попадает и снова отправились на незаконный промысел. В итоге – повторное возбуждение уголовного дела в отношении упомянутых фигурантов. Только причинённый повторно ими ущерб природе оценён в 5 300 рублей. Такую сумму придётся выплатить сетевикам и снова предстать перед судом, который теперь с учетом повторности нарушения может назначить браконьерам гораздо более суровое наказание, чем штраф.