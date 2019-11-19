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В Логойском районе братья нашли отцовское ружье и пошли стрелять в лес: один ребенок в больнице

20.11.2019 13:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13-летний подросток в Логойском районе попал в больницу с огнестрельными ранениями. Перед этим он вместе со старшим братом нашел на сеновале отцовское ружье, и оба пошли в лес пострелять. Ребенок получил травмы от случайно выстрела заряженного оружия. Об этом сообщают пресс-службы Следственного комитета и МВД.


19 ноября в больницу был доставлен 13-летний мальчик с огнестрельным касательным ранением головы и плеча (как уточняет МВД, из руки извлекли две дроби).

Оказалось, за день до этого ребенок вместе с 17-летним братом на сеновале тайно взяли отцовское незарегистрированное ружье «ТОЗ-16» с патронами — и пошли в лес пострелять.

«В то время как подросток собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги, 17-летний брат держал в руках заряженное ружье. Произошел случайный выстрел, и картечью были причинены телесные повреждения младшему брату», — рассказали предварительные данные в СК.

Лишь на следующий день школьник начал жаловаться родителям на боли, и его привезли в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По месту жительства семьи изъяты три ружья (одно зарегистрировано, два - нет), а также 44 снаряженных патрона и другие предметы. По данному факту следователи проводят сейчас проверку.

Как добавили в милиции, 50-летний отец братьев является охотником. Одно «законное» ружье он как и положено хранил дома в сейфе, а вот еще два незарегистрированных прятал в стоге сена в сарае, где их и нашли дети.


В МВД напомнили, что согласно ст. 295 Уголовного кодекса, за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества. Но лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются.

 
 
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Ребенок получил травмы от случайно выстрела заряженного оружия
 
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