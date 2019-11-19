В Лидском районе обокрали несколько дач

Источник материала: Вороновская газета





Кражи из дачных домиков хозяева фиксируют чаще по весне, когда после зимы наведываются на свои загородные участки. Однако лидского пенсионера неприятный сюрприз ждал уже сейчас, пишет Лидская газета.

По приезде на дачу, расположенную вблизи д. Доржи, он обнаружил, что в домик, разбив оконное стекло, влезли воры. Унесли они оттуда холодильник, телевизор, раскладушку, микроволновую печь и журнальный столик. Вещи хоть не новые, дачные (телевизор черно-белый, холодильник малогабаритный), но ведь кому-то понадобились! Этих «кого-то» сейчас разыскивает милиция.

Буквально несколько дней жительница Лиды не была на своей даче в садовом товариществе «Химик». А когда приехала туда в первых числах ноября, также обнаружила разбитое окно и «почищенный» кем-то домик. Кроме водяного насоса и удлинителя, воры унесли даже продукты питания. Словом, не гнушались ничем. Так, в д. Несиковщизна кто-то очень голодный унес из дома, используемого жительницей Лиды под дачу, продукты питания. В дом злоумышленники проникли, сорвав навесной замок.

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