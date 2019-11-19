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Случайный прохожий беспричинно избил подростка в центре Пинска

20.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Случайный прохожий беспричинно избил подростка в центре Пинска
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В дежурную часть поступило сообщение от подростка о том, что на него напал неизвестный мужчина и избил. Сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа незамедлительно выехали на место происшествия. Парень рассказал стражам порядка, что шел по скверу, разговаривая по мобильному телефону, когда на него набросился неизвестный, повалил на землю и стал наносить ему удары по всему телу. Потерпевший подробно описал внешность нападавшего.

Подозреваемый в нападении мужчина был задержан сыщиками по горячим следам на остановке общественного транспорта. Им оказался житель Пинского района, 1987 года рождения, который не смог объяснить милиционерам причину своего поступка. Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК Республики Беларусь.

 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич: – В дежурную часть поступило сообщение от...
 
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