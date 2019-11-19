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Председатель СК возбудил уголовное дело на следователя из Борисова за фальсификацию доказательств

20.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

«Председателем Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении следователя Борисовского районного отдела Следственного комитета по ч. 2 ст. 395 УК (фальсификация доказательств)», - проинформировали в СК. Дело возбуждено по результатам проверки, которую проводило главное управление процессуального контроля СК. Она в том числе включала в себя ряд экспертных исследований.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. «Принципиальная позиция руководства Следственного комитета остается неизменной и направлена на жесткое и полное искоренение противоправных явлений в собственных рядах», - отметили в ведомстве.

https://www.belta.by

 
 
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Уголовное дело за фальсификацию доказательств возбуждено в отношении следователя Борисовского РОСК, сообщили в Следственном комитете.
 
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