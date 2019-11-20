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В Могилеве в автоцистерне нашли мужчину в бессознательном состоянии
Источник материала: Tut.by
Какое вещество было в автоцистерне — пока неизвестно. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба
20 ноября в 22.59 в МЧС поступило сообщение, что в автоцистерне с неизвестным веществом, на территории предприятия в Могилеве по улице Калужской находится человек.
Спасатели вытащили из емкости 39-летнего работника предприятия.
Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, он без сознания.
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Какое вещество было в автоцистерне - пока неизвестно. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
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