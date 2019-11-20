В Могилеве в автоцистерне нашли мужчину в бессознательном состоянии

Источник материала: Tut.by

Какое вещество было в автоцистерне — пока неизвестно. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

20 ноября в 22.59 в МЧС поступило сообщение, что в автоцистерне с неизвестным веществом, на территории предприятия в Могилеве по улице Калужской находится человек.

Спасатели вытащили из емкости 39-летнего работника предприятия.

Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, он без сознания.