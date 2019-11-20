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В Могилеве в автоцистерне нашли мужчину в бессознательном состоянии

21.11.2019 07:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какое вещество было в автоцистерне — пока неизвестно. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

20 ноября в 22.59 в МЧС поступило сообщение, что в автоцистерне с неизвестным веществом, на территории предприятия в Могилеве по улице Калужской находится человек.

Спасатели вытащили из емкости 39-летнего работника предприятия.

Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, он без сознания.

 
Теги: Могилев
 
 
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Какое вещество было в автоцистерне - пока неизвестно. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
 
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