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В Речице возбудили уголовные дела на футбольных фанатов, повредивших машину у стадиона
Источник материала: Tut.by
В Речице толпа местных фанатов повредила автомобиль жителя Светлогорска, который приехал на матч между клубами Речицы и Светлогорска «Химик» — «Спутник»,
По данным следствия, в хулиганской выходке приняли участие от 15 до 20 человек.
На четверых, в том числе двоих несовершеннолетних, уже завели уголовные дела.
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В Речице толпа местных фанатов повредила автомобиль жителя Светлогорска, который приехал на матч.
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