В Речице возбудили уголовные дела на футбольных фанатов, повредивших машину у стадиона

Источник материала: Tut.by

В Речице толпа местных фанатов повредила автомобиль жителя Светлогорска, который приехал на матч между клубами Речицы и Светлогорска «Химик» — «Спутник», сообщает Dneprovec.by.

По данным следствия, в хулиганской выходке приняли участие от 15 до 20 человек.

На четверых, в том числе двоих несовершеннолетних, уже завели уголовные дела.