В Борисове со дна канализационного колодца достали тело погибшего мужчины

Источник материала: Tut.by

В Борисове мужчина потерял сознание и погиб в канализационном колодце. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что мужчина потерял сознание на дне канализационного колодца, поступило спасателям 20 ноября в 17.07. Мужчина проводил ремонтные работы в колодце на глубине трех метров на территории своего участка на улице Госпитальной в Борисове.

Спасатели подняли из колодца тело 62-летнего мужчины.