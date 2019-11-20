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В Борисове со дна канализационного колодца достали тело погибшего мужчины
Источник материала: Tut.by
В Борисове мужчина потерял сознание и погиб в канализационном колодце. Об этом
Сообщение о том, что мужчина потерял сознание на дне канализационного колодца, поступило спасателям 20 ноября в 17.07. Мужчина проводил ремонтные работы в колодце на глубине трех метров на территории своего участка на улице Госпитальной в Борисове.
Спасатели подняли из колодца тело 62-летнего мужчины.
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Мужчина проводил ремонтные работы в колодце на глубине трех метров на территории своего участка на улице Госпитальной в Борисове.
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