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В Борисове со дна канализационного колодца достали тело погибшего мужчины

21.11.2019 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Борисове мужчина потерял сознание и погиб в канализационном колодце. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что мужчина потерял сознание на дне канализационного колодца, поступило спасателям 20 ноября в 17.07. Мужчина проводил ремонтные работы в колодце на глубине трех метров на территории своего участка на улице Госпитальной в Борисове.

Спасатели подняли из колодца тело 62-летнего мужчины.

 
 
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Мужчина проводил ремонтные работы в колодце на глубине трех метров на территории своего участка на улице Госпитальной в Борисове.
 
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