В Житковичском районе нашли пропавшего сутки назад пенсионера

Источник материала: Tut.by

Пожилой мужчина ушел из дома 20 ноября. Родные пенсионера искали его самостоятельно, а потом обратились в милицию.





На поиски пропавшего направили личный состав Житковичского РОВД и работников МЧС. К процессу подключились и местные жители. Однако найти до ночи пенсионера так и не смогли. Между тем на улице заметно похолодало.

Утром поисковые мероприятия возобновились. Примерно в 11.00 пенсионера нашли в полутора километрах от его родной деревни Ленин. Он спал в пойме реки Случь.

Мужчину доставили в больницу.