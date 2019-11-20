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В Житковичском районе нашли пропавшего сутки назад пенсионера
Источник материала: Tut.by
Пожилой мужчина ушел из дома 20 ноября. Родные пенсионера искали его самостоятельно, а потом обратились в милицию.
На поиски пропавшего направили личный состав Житковичского РОВД и работников МЧС. К процессу подключились и местные жители. Однако найти до ночи пенсионера так и не смогли. Между тем на улице заметно похолодало.
Утром поисковые мероприятия возобновились. Примерно в 11.00 пенсионера нашли в полутора километрах от его родной деревни Ленин. Он спал в пойме реки Случь.
Мужчину доставили в больницу.
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Пожилой мужчина ушел из дома 20 ноября. Родные пенсионера искали его самостоятельно, а потом обратились в милицию.
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