Борисовчанка хотела купить шубу в интернете, а в итоге осталась без денег и без шубы

Источник материала: Единство

Сотрудники милиции выяснили, что заявительница хотела приобрести норковую шубу на одном из интернет-магазинов в Инстаграмм. Изучив предложения, женщина остановила свой выбор на красивой шубе по привлекательной цене. К слову, стоимость мехового изделия составляла 200$.

Продавцом оказалась приятная в общении девушка, которая любезно отвечала на вопросы, рассказывала о своем товаре и высылала фотографии. Также с целью вхождения в доверие к потенциальному покупателю, продавец оставила свой номер мобильного телефона. Правда тот момент, что номер принадлежит одному из российских сотовых операторов, женщину никак не смутил. Когда борисовчанка всё-таки решилась на покупку, продавец попросила 100 % предоплату. Женщина согласилась.

Продавец предоставила данные банковской карты Российской Федерации, чтобы можно было перевести деньги на ее счет. Заявительница внесла «предоплату», однако дождаться желанной шубы так и не довелось. Продавец первое время морочила ей голову, обещая отправить товар в ближайшее время, а вскоре и вовсе перестала выходить на связь. Как признается заявительница, не раз до этого заказывала вещи через интернет, и никаких проблем не возникало.

В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела уголовного розыска Борисовского РУВД проводится проверка. Правоохранители предостерегают борисовчан от излишней доверчивости при покупках через интернет.

ГИОС Борисовского РУВД