ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчанка хотела купить шубу в интернете, а в итоге осталась без денег и без шубы

21.11.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Сотрудники милиции выяснили, что заявительница хотела приобрести норковую шубу на одном из интернет-магазинов в Инстаграмм. Изучив предложения, женщина остановила свой выбор на красивой шубе по привлекательной цене. К слову, стоимость мехового изделия составляла 200$.

Продавцом оказалась приятная в общении девушка, которая любезно отвечала на вопросы, рассказывала о своем товаре и высылала фотографии. Также с целью вхождения в доверие к потенциальному покупателю, продавец оставила свой номер мобильного телефона. Правда тот момент, что номер принадлежит одному из российских сотовых операторов, женщину никак не смутил. Когда борисовчанка всё-таки решилась на покупку, продавец попросила 100 % предоплату. Женщина согласилась.

Продавец предоставила данные банковской карты Российской Федерации, чтобы можно было перевести деньги на ее счет. Заявительница внесла «предоплату», однако дождаться желанной шубы так и не довелось. Продавец первое время морочила ей голову, обещая отправить товар в ближайшее время, а вскоре и вовсе перестала выходить на связь. Как признается заявительница, не раз до этого заказывала вещи через интернет, и никаких проблем не возникало.

В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела уголовного розыска Борисовского РУВД проводится проверка. Правоохранители предостерегают борисовчан от излишней доверчивости при покупках через интернет.

ГИОС Борисовского РУВД

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Борисовское РУВД обратилась 51-летняя жительница города Борисова с заявлением о мошенничестве. Она утверждала, что ее обманули в интернете и нечестным путем...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Житковичском районе нашли пропавшего сутки назад пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика