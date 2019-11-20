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В Гродно за два дня от телефонных мошенников пострадали более 50 человек

21.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно за два дня от телефонных мошенников пострадали более 50 человек, с их карт-счетов неизвестные сняли деньги.

Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
В милицию пострадавшие массово стали обращаться 20 ноября. Со счетов людей были списаны все средства. Выяснилось, что незадолго до списания денег люди разговаривали якобы с сотрудниками службы безопасности банка.

«Человек на другом конце провода сообщал, что хакеры взломали базу данных банковских платежных карт. Идет массовое списание денег. Сотрудник банка уточнял у держателя карты, не оформлял ли тот заявку на кредит или не осуществлял ли денежный перевод. Понятно, что граждане не делали ничего подобного. Для отмены операции просили сообщить код, который сейчас придет на телефон держателя карты. Уже после того, как код попадал в руки звонившего, со счета исчезали деньги», — рассказали в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Такая схема, отметили в милиции, не нова. В августе 2019 года от рук мошенников в Гродно пострадали 8 человек. У одного из потерпевших тогда со счета исчезли Br800. Теперь же речь идет о куда больших суммах, да и количество пострадавших за два последних дня уже составило 50 человек. Точную сумму ущерба еще предстоит установить.

В милиции рассказали, что номер карточки, срок действия, трехзначный CVV номер, а также коды для входа в интернет банкинг — это та информация, которую никогда нельзя передавать посторонним людям. К сожалению, некоторые относятся к собственной финансовой безопасности халатно. Из тех, кому позвонили мошенники, только шесть человек заподозрили неладное и не стали передавать какую-либо информацию.

 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно за два дня от телефонных мошенников пострадали более 50 человек, с их карт-счетов неизвестные сняли деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и...
 
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