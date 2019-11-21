Как сообщает пресс-служба, спасти 62-летнего борисовчанина не смогли. К приезду спасателей мужчина был мертв.
Фото носит иллюстративный характер
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ОЧЕНЬ ЖАЛЬ: БОРИСОВЧАНИН ЗАДОХНУЛСЯ НА ДНЕ КОЛОДЦА
Источник материала: Единство
Как сообщает пресс-служба, спасти 62-летнего борисовчанина не смогли. К приезду спасателей мужчина был мертв.
Фото носит иллюстративный характер
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Вечером 20 ноября в МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который потерял сознание при проведении ремонтных работ на дне трехметрового...
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