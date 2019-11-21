В небе над Лос-Анджелесом загорелся авиалайнер

Источник материала: Tut.by

Самолет Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после возгорания двигателя, сообщает CBSLA .

Рейс 113 следовал в Манилу, на борту находились 347 пассажиров. Он вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса 21 ноября около 11.00 по местному времени (22.00 по минскому).

По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель «взорвался и был охвачен пламенем». Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.

Инцидент был виден с земли, его снимали на видео жители Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Спустя примерно час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По словам представителя воздушной гавани, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

Никто из пассажиров рейса не пострадал. Они были пересажены на другой самолет.