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В Светлогорске во время пожара в квартире пострадали дети
Источник материала: Tut.by
Двое детей пострадали на пожаре в Светлогорске, они в больнице,
Пожар в доме в микрорайоне Октябрьский начался 22 ноября примерно в 7.30.
Спасатели вынесли из задымленной квартиры двоих детей и передали бригаде скорой. С отравлением продуктами горения и ожогами малыши в больнице.
Предположительно события развивались следующим образом: обнаружив возгорание в квартире, хозяйка потушила пожар самостоятельно, однако из задымленного помещения малышей не вывела.
Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — детская шалость с огнем.
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Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем со стороны детей.
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