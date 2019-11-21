В Светлогорске во время пожара в квартире пострадали дети

Источник материала: Tut.by

Двое детей пострадали на пожаре в Светлогорске, они в больнице, сообщили в МЧС.





Пожар в доме в микрорайоне Октябрьский начался 22 ноября примерно в 7.30.

Спасатели вынесли из задымленной квартиры двоих детей и передали бригаде скорой. С отравлением продуктами горения и ожогами малыши в больнице.

Предположительно события развивались следующим образом: обнаружив возгорание в квартире, хозяйка потушила пожар самостоятельно, однако из задымленного помещения малышей не вывела.

Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — детская шалость с огнем.