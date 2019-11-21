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В Светлогорске во время пожара в квартире пострадали дети

22.11.2019 11:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое детей пострадали на пожаре в Светлогорске, они в больнице, сообщили в МЧС.


Пожар в доме в микрорайоне Октябрьский начался 22 ноября примерно в 7.30.

Спасатели вынесли из задымленной квартиры двоих детей и передали бригаде скорой. С отравлением продуктами горения и ожогами малыши в больнице.

Предположительно события развивались следующим образом: обнаружив возгорание в квартире, хозяйка потушила пожар самостоятельно, однако из задымленного помещения малышей не вывела.

Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — детская шалость с огнем.

 
 
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Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем со стороны детей.
 
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