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После проводов друга в армию пинчанин поехал домой на угнанном автомобиле
22.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Вчера, 21 ноября, в Пинске сотрудники Госавтоинспекции и отдела Департамента охраны задержали 20-летнего водителя, управлявшего в нетрезвом состоянии автомобилем «Фольксваген Поло». В ходе разбирательства выяснилось, что пинчанин в Столинском районе провожал друга в армию, а когда хозяева и гости уснули, он, воспользовавшись ранее похищенным ключом, вместе с приятелем поехал в Пинск, совершив по пути четыре мелких ДТП.
В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.214 УК Республики Беларусь (угон транспортного средства).
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