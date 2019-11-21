После проводов друга в армию пинчанин поехал домой на угнанном автомобиле

Источник материала: Полесская правда



Подробности происшествия корреспонденту pinsknews.by сообщила старший инспектор ОИОС УВД Александра Захарова:

– Вчера, 21 ноября, в Пинске сотрудники Госавтоинспекции и отдела Департамента охраны задержали 20-летнего водителя, управлявшего в нетрезвом состоянии автомобилем «Фольксваген Поло». В ходе разбирательства выяснилось, что пинчанин в Столинском районе провожал друга в армию, а когда хозяева и гости уснули, он, воспользовавшись ранее похищенным ключом, вместе с приятелем поехал в Пинск, совершив по пути четыре мелких ДТП.





Александра Захарова отметила, что после аналогичного застолья в Столинском районе был совершен еще один угон автомобиля. На этот раз жительница района не обнаружила принадлежащий ей «Фольксваген Джетта» на привычном месте и вызвала милицию. Правоохранители установили, что к угону причастен неработающий 19-летний односельчанин. Парень воспользовался ключами, которые хозяйка авто безответственно оставила в салоне. Угонщик покатался, после чего вернул автомобиль, припарковав его недалеко от дома заявительницы. В момент совершения преступления парень находился в состоянии алкогольного опьянения, так как в тот вечер участвовал в проводах друга в армию.

В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.214 УК Республики Беларусь (угон транспортного средства).

Водителям стражи закона настоятельно советуют не оставлять ключи от транспортного средства в замке зажигания или внутри салона. Закрывайте свой автомобиль, даже если он припаркован на охраняемой стоянке, придомовой или частной территории. Не храните ключи в легкодоступных и видимых местах.

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