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УСК по Минской области: установлены причины и условия ДТП, в результате которого погиб работник ЖКХ в Клецке

22.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно материалам уголовного дела, 43-летний мужчина, работающий водителем РКУП «Клецкое ЖКХ», управлял служебным грузовым автомобилем MAZ и двигался по улице Пионерской в Клецке. На перекрестке при повороте направо водитель совершил наезд задним правым колесом на 23-летнего работника, который в это время находился на проезжей части и осуществлял работы по уборке края дороги от растительности.

В результате происшествия молодой человек, который проходил альтернативную службу в РКУП «Клецкое ЖКХ» разнорабочим, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

В ходе следственных и иных процессуальных действий установлены детали развития дорожной ситуации, механизм смертельного наезда. Факт того, что мужчина имел возможность с места водителя заблаговременно заметить потерпевшего на проезжей части и принять меры по предотвращению наезда на него, подтверждается следственным экспериментом, проведенным на месте ДТП.

Анализируя полученные доказательства, следователи пришли к выводу, что ДТП имело место ввиду личной невнимательности водителя и нарушения правил дорожного движения. Факт нахождения потерпевшего на проезжей части не состоит в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

Водителю MAZ предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Свою вину подследственный признал полностью. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

С целью предотвращения подобных происшествий следователи также изучали условия, способствовавшие произошедшему. В ходе следственной работы выявлен ряд нарушений, касающихся соблюдения должностными лицами и работниками РКУП «Клецкое ЖКХ» требований по охране труда.

Согласно инструкции по охране труда для уборщиков территории, при выполнении работ на убираемых участках в зоне движения транспорта необходимо устанавливать на расстоянии 5-7 метров от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в сигнальный цвет.

В момент происшествия указанные работы проводились без установки каких-либо переносных ограждений, надлежащих безопасных условий труда обеспечено не было.

В связи с этим УСК по Минской области направлено в РКУП «Клецкое ЖКХ» представление с требованием принять необходимые организационные и практические меры по устранению выявленных нарушений.

 Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области установлены обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое имело место днем 15...
 
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