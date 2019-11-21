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В Шклове милиционер стрелял в мужчину - тот напал на него с ножом, сбежав с «химии» и изрезав жену

22.11.2019 18:10 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шклове 21 ноября сбежавший с «химии» мужчина ранил жену и пытался напасть на милиционера, сообщили в МВД. Его остановили только пули — участковому пришлось дважды выстрелить в злоумышленника.


Милицию вызвал житель Шклова около 17.00 — сказал, что сосед пытается изрезать свою супругу. Как выяснилось, 30-летний мужчина сбежал из исправительного учреждения открытого типа, где отбывал наказание за истязание супруги — причем за это он судим дважды, — приехал домой и начал избивать 21-летнюю жену.

Молодая женщина вырвалась и убежала к соседям. Муж пошел за ней и там изранил ее ножом. Тогда хозяин дома вызвал милицию, и нападавший сбежал.

Его нашли сегодня, 22 ноября, около 12.00. Участковый инспектор осматривал одно из домовладений, где мог прятаться разыскиваемый. Внезапно тот напал на милиционера и попытался завладеть его табельным оружием.

Нападавший проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух, продолжал наступать на участкового и угрожать ножом. Милиционеру пришлось дважды выстрелить в мужчину — в руку и в ногу. После этого инспектор вызвал медиков и остановил раненому кровотечение.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают.

 
 
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