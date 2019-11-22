Количество наркопреступлений в Брестской области уменьшилось

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области снизилось количество наркопреступлений. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Михаил Тиханович, передает корреспондент БЕЛТА.





За десять месяцев в области зарегистрировано 403 преступления, предусмотренных ст.328 Уголовного кодекса, - незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (423 преступления). В то же время увеличилось количество случаев, связанных с передозировкой наркотиками, - с 8 до 13 фактов. В том числе четыре случая (в Бресте, Пинске и Пружанах) закончились летальным исходом.

"Более трети случаев передачи ВИЧ-инфекции связаны с немедицинским инъекционным введением наркотиков, когда один шприц используют несколько человек. Органы внутренних дел принимают всевозможные меры по недопущению поступления и распространения на территории области наркотиков. В этом году было выявлено и пресечено пять каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ: два - с территории западных стран, три - с территории России. Кроме этого, выявлено 13 наркопритонов и два помещения, специально оборудованных для выращивания наркотических растений", - отметил представитель УВД.

Сегодня в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. В этом году акция проходит под девизом "Решающая роль сообществ". В Брестской области разработан и реализуется план мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции с привлечением широкого круга государственных и общественных организаций. Цель кампании - обратить внимание на серьезность проблемы, донести информацию по профилактике ВИЧ-инфекции до населения, мотивировать к формированию безопасной модели поведения.