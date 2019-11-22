ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Количество наркопреступлений в Брестской области уменьшилось

23.11.2019 12:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области снизилось количество наркопреступлений. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Михаил Тиханович, передает корреспондент БЕЛТА.

Количество наркопреступлений в Брестской области уменьшилось

За десять месяцев в области зарегистрировано 403 преступления, предусмотренных ст.328 Уголовного кодекса, - незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (423 преступления). В то же время увеличилось количество случаев, связанных с передозировкой наркотиками, - с 8 до 13 фактов. В том числе четыре случая (в Бресте, Пинске и Пружанах) закончились летальным исходом.

"Более трети случаев передачи ВИЧ-инфекции связаны с немедицинским инъекционным введением наркотиков, когда один шприц используют несколько человек. Органы внутренних дел принимают всевозможные меры по недопущению поступления и распространения на территории области наркотиков. В этом году было выявлено и пресечено пять каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ: два - с территории западных стран, три - с территории России. Кроме этого, выявлено 13 наркопритонов и два помещения, специально оборудованных для выращивания наркотических растений", - отметил представитель УВД.

Сегодня в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. В этом году акция проходит под девизом "Решающая роль сообществ". В Брестской области разработан и реализуется план мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции с привлечением широкого круга государственных и общественных организаций. Цель кампании - обратить внимание на серьезность проблемы, донести информацию по профилактике ВИЧ-инфекции до населения, мотивировать к формированию безопасной модели поведения.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестской области снизилось количество наркопреступлений. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции старший инспектор управления охраны правопорядка и...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Шклове милиционер стрелял в мужчину - тот напал на него с ножом, сбежав с «химии» и изрезав жену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Радзiма

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика