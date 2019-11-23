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В Гродно 19-летний водитель насмерть сбил женщину

24.11.2019 10:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 ноября около 19 часов на Индурском шоссе автомобиль Skoda сбил пешехода. Об этом сообщило ГАИ УВД Гродненского облисполкома


Изображение: ГАИ УВД Гродненского облисполкома / vk.com

За рулем был 19-летний мужчина. По предварительной информации, женщина пересекла проезжую часть дороги слева на право по ходу движения — от остановки общественного транспорта вблизи кольцевого пересечения улиц Славинского-Победы. Она успела перейти 3 полосы для движения от кольцевой развязки в направлении улицы Кабяка и 1 полосу в направлении улицы Победы.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Причины и другие обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.

 
 
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От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
 
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