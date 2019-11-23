Пилот рейса Москва-Анапа умер после экстренной посадки

Источник материала: Tut.by

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время приземления он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.



Изображение: John Taggart from Sunbury on Thames, Middlesex / wikipedia.org

«Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причина смерти — сердечный приступ.

По информации пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Анапу, в 09:57 по московскому времени совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Там уточнили, что сейчас самолет готовится к вылету в аэропорт назначения. «Борт готовится к вылету», — сказал собеседник агентства, уточнив, что на замену прислали пилота.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства. По его предварительным данным, самолет Airbus 320 был вынужден совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия капитана судна. Отмечается, что после приземления борта капитану была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось. При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в ведомстве.