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Пилот рейса Москва-Анапа умер после экстренной посадки
Источник материала: Tut.by
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как второму пилоту стало плохо. Во время приземления он умер, сообщил
«Самолет вылетел из Шереметьево. Около 10 утра второму пилоту стало плохо, была запрошена экстренная посадка, пока приземлялись, пилот 1970 года рождения умер», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, причина смерти — сердечный приступ.
По информации пресс-службы аэропорта, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Анапу, в 09:57 по московскому времени совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Там уточнили, что сейчас самолет готовится к вылету в аэропорт назначения. «Борт готовится к вылету», — сказал собеседник агентства, уточнив, что на замену прислали пилота.
Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства. По его предварительным данным, самолет Airbus 320 был вынужден совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия капитана судна. Отмечается, что после приземления борта капитану была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось. При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, добавили в ведомстве.
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По предварительным данным, причина смерти - сердечный приступ.
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