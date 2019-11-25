ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Хойникском районе лиса напала на собак и человека. Участковому пришлось стрелять

25.11.2019 15:41 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Хойникском районе лиса напала на собак, а затем на их хозяйку. Обезвредил зверя участковый, рассказали в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Вечером 24 ноября в милицию позвонила женщина и сообщила, что во дворе ее дома в деревне Езапов — лиса, предположительно бешеная. Животное к тому времени уже покусало двух собак, которые были на привязи. Бросалась она и на женщину, но, к счастью, та успела скрыться в доме.

На место происшествия выехали милиционеры. Лиса к тому моменту спряталась в сарае. Поймать ее не удавалось, и участковый решил стрелять из табельного оружия.

Тушку животного позже отправили в лабораторию, где определят, была ли лиса бешеной.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поймать лису не удавалось, и тогда участковый принял решение использовать табельное оружие.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В электричке Брест - Барановичи безбилетник избил кассира, а потом угрожал ножом милиционеру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика