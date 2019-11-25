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В электричке Брест - Барановичи безбилетник избил кассира, а потом угрожал ножом милиционеру
Источник материала: Tut.by
21 ноября безбилетный пассажир электрички Брест — Барановичи избил кассира, а затем угрожал милиционеру, сообщает
Конфликт завязался, после того как 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд. Словесная перепалка закончилась дракой, после которой безбилетник вышел на станции Жабинка.
Милиционеры установили личность пассажира — и вечером того же дня приехали к нему домой. Когда правоохранители зашли в квартиру, хозяин начал их оскорблять, а затем схватился за кухонный нож. Когда милиционер достал из кобуры табельное оружие, дебошир успокоился.
Сейчас милиция проводит проверку по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а СК — по факту насилия либо угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.
Известно, что мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности.
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Когда сотрудник милиции достал табельное оружие, дебошир успокоился.
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Архив (ЧП)