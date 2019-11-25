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В электричке Брест - Барановичи безбилетник избил кассира, а потом угрожал ножом милиционеру

25.11.2019 15:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 ноября безбилетный пассажир электрички Брест — Барановичи избил кассира, а затем угрожал милиционеру, сообщает МВД.

Конфликт завязался, после того как 45-летний пассажир отказался оплачивать проезд. Словесная перепалка закончилась дракой, после которой безбилетник вышел на станции Жабинка.

Милиционеры установили личность пассажира — и вечером того же дня приехали к нему домой. Когда правоохранители зашли в квартиру, хозяин начал их оскорблять, а затем схватился за кухонный нож. Когда милиционер достал из кобуры табельное оружие, дебошир успокоился.

Сейчас милиция проводит проверку по факту насилия либо угрозы в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а СК — по факту насилия либо угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности.

 
Теги: Брест
 
 
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Когда сотрудник милиции достал табельное оружие, дебошир успокоился.
 
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