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В российской школе более 40 учеников отравились газом
Источник материала: Tut.by
В селе Вад Нижегородской области 25 ноября по меньшей мере 45 человек попали в больницу с признаками отравления газом.
Пострадавшими оказались 44 ученика и один преподаватель местной школы. Состояние 10 пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. В региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что тяжелых отравлений не зафиксировано.
Одно из зданий школы, где учились старшеклассники, пришлось закрыть. Младшая школа, куда запах не дошел, работает в прежнем режиме.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за выброса одоранта с расположенной в полутора километрах от школы газораспределительной станции. Источник в экстренных службах региона сообщил, что на предприятии оказался нарушен технологический процесс.
Утечку вещества вскоре удалось устранить.
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В селе Вад Нижегородской области 25 ноября по меньшей мере 45 человек попали в больницу с признаками отравления газом.
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