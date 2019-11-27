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В российской школе более 40 учеников отравились газом

25.11.2019 14:57 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В селе Вад Нижегородской области 25 ноября по меньшей мере 45 человек попали в больницу с признаками отравления газом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пострадавшими оказались 44 ученика и один преподаватель местной школы. Состояние 10 пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. В региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что тяжелых отравлений не зафиксировано.

Одно из зданий школы, где учились старшеклассники, пришлось закрыть. Младшая школа, куда запах не дошел, работает в прежнем режиме.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за выброса одоранта с расположенной в полутора километрах от школы газораспределительной станции. Источник в экстренных службах региона сообщил, что на предприятии оказался нарушен технологический процесс.

Утечку вещества вскоре удалось устранить.

 
 
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В селе Вад Нижегородской области 25 ноября по меньшей мере 45 человек попали в больницу с признаками отравления газом.
 
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