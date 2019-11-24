В горящую избу вошли. Под Гомелем две соседки спасли на пожаре пенсионерку

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Красное, что под Гомелем, две местные жительницы спасли на пожаре пенсионерку. Женщины вошли в горящий дом и вывели оттуда пострадавшую. Подробности рассказали в МЧС.





Инцидент произошел днем 23 ноября. Пожар заметили проходившие мимо местные жительницы. Они заглянули в окно, увидели в доме 87-летнюю хозяйку, выломали дверь, вывели пенсионерку из горящего жилища, а потом вызвали МЧС и скорую.

Пожилую женщину отвезли в больницу. Спасатели потушили дом.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печи.