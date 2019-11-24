|
В горящую избу вошли. Под Гомелем две соседки спасли на пожаре пенсионерку
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Красное, что под Гомелем, две местные жительницы спасли на пожаре пенсионерку. Женщины вошли в горящий дом и вывели оттуда пострадавшую. Подробности
Инцидент произошел днем 23 ноября. Пожар заметили проходившие мимо местные жительницы. Они заглянули в окно, увидели в доме 87-летнюю хозяйку, выломали дверь, вывели пенсионерку из горящего жилища, а потом вызвали МЧС и скорую.
Пожилую женщину отвезли в больницу. Спасатели потушили дом.
Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации печи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщины вошли в горящий дом и вывели оттуда пострадавшую.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)