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В Жлобине мужчина переходил железную дорогу, споткнулся, упал - а встать не успел
Источник материала: Tut.by
В выходные в Жлобине под товарный поезд попал 54-летний мужчина, он погиб,
Трагедия произошла 23 ноября примерно в 10.30 на железнодорожном переезде на улице Шоссейной.
По предварительным данным, мужчина переходил пути по пешеходному настилу, но споткнулся и упал перед движущимся поездом.
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По предварительным данным, мужчина переходил пути по пешеходному настилу.
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