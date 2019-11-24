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В Жлобине мужчина переходил железную дорогу, споткнулся, упал - а встать не успел

25.11.2019 10:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Жлобине под товарный поезд попал 54-летний мужчина, он погиб, сообщает МВД.

Трагедия произошла 23 ноября примерно в 10.30 на железнодорожном переезде на улице Шоссейной.

По предварительным данным, мужчина переходил пути по пешеходному настилу, но споткнулся и упал перед движущимся поездом.

 
 
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По предварительным данным, мужчина переходил пути по пешеходному настилу.
 
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