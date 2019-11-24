За выходные в Беларуси при пожарах погибло 13 человек

Источник материала: Tut.by

За субботу и воскресенье при пожарах в стране погибло 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС.



Пожар в одноэтажном шестиквратирном доме в агрогородке Крулевщина. 24 ноября 2019 года. Фото: пресс-служба МЧС

В субботу при пожарах погибли шесть человек , в воскресенье — семь .

24 ноября в больнице от ожогов, полученных накануне на пожаре в квартире девятиэтажного дома в Минске на улице Байкальская, умер 57-летний мужчина.

В Минской области в деревне Левки жертвой огня стал 63-летний мужчина, который был в гостях у 62-летнего хозяина дома.

В Брестской области в агрогородке Лунин в субботу загорелась хозяйственная постройка, там погиб 75-летний хозяин дома, а в деревне Дубок — при пожаре в доме 50-летний хозяин. Еще два пожара с летальным исходом случилось в воскресенье. В агрогородке Богдановка и деревне Огово горели жилые дома — погибли 68-летний и 84-летний мужчины.

Несколько ЧП произошло в Витебской области. В поселке Лынтупы загорелся жилой дом, погиб 43-летний мужчина, в ночь на воскресенье поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного дома в агрогородке Крулевщина — погиб 61- летний хозяин. В воскресенье в агрогородке Друцк погиб 63-летний сын хозяйки дома, где случился пожар.

В Гродненской области в деревне Дуды погиб 48-летний хозяин загоревшегося дома, а в деревне Малая Обрина — 64-летний пенсионер.

В Гомельской области в деревне Староселье жертвой огня стала 86-летняя хозяйка дома, а в деревне Фойно Могилевского области — человек, личность которого устанавливается.

Во всех случаях причины пожаров устанавливаются.