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За выходные в Брестской области в пожарах погибли 4 человека
Источник материала: Tut.by
За прошедшие выходные в Брестской области в пожарах погибли четыре человека, сообщает
Трагедии произошли в трех районах области. В Лунинецком горели дома в агрогородках Лунин и Богдановка, в Брестском — в деревне Дубок, в Ивановском — в Огово. Погибшие — мужчины в возрасте от 50 до 84 лет. Трое из них — пенсионеры, один — безработный.
По предварительной информации, причиной пожаров могла стать неосторожность с огнем, в том числе при курении.
Титульное фото:
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Погибшие - мужчины в возрасте от 50 до 84 лет.
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