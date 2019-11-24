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За выходные в Брестской области в пожарах погибли 4 человека

25.11.2019 12:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедшие выходные в Брестской области в пожарах погибли четыре человека, сообщает МЧС.

Трагедии произошли в трех районах области. В Лунинецком горели дома в агрогородках Лунин и Богдановка, в Брестском — в деревне Дубок, в Ивановском — в Огово. Погибшие — мужчины в возрасте от 50 до 84 лет. Трое из них — пенсионеры, один — безработный.

По предварительной информации, причиной пожаров могла стать неосторожность с огнем, в том числе при курении.

Титульное фото: topdialog.ru

 
 
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Погибшие - мужчины в возрасте от 50 до 84 лет.
 
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