За выходные в Брестской области в пожарах погибли 4 человека

Источник материала: Tut.by

За прошедшие выходные в Брестской области в пожарах погибли четыре человека, сообщает МЧС .

Трагедии произошли в трех районах области. В Лунинецком горели дома в агрогородках Лунин и Богдановка, в Брестском — в деревне Дубок, в Ивановском — в Огово. Погибшие — мужчины в возрасте от 50 до 84 лет. Трое из них — пенсионеры, один — безработный.

По предварительной информации, причиной пожаров могла стать неосторожность с огнем, в том числе при курении.

Титульное фото: topdialog.ru