В Пинске на прошлой неделе горел гараж

Источник материала: Полесская правда



Около полудня 22 ноября в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Ковельской в блочном гараже, принадлежащем 45-летнему пинчанину. Огнеборцам понадобилось 5 минут, чтобы справиться с возгоранием.

В результате пожара закопчены стены и потолок и повреждены имущество внутри гаража. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.









Как сообщил корреспонденту pinsknews.by cтарший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский, всего с начала года в Пинске и районе произошло 62 пожара, из них 17 – в городе, 45 – в районе. В огне погибло 4 человека. На территории Брестской области с начала года произошло 842 пожара, в огне погибло 54 человека. Всего в стране произошло 5633 пожаров, в огне погиб 410 человек, 388 человек травмировано, уничтожено 1234 строения и 4964 повреждено, спасено 422 человека.

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