Погибших, пострадавших нет.
На пожаре в г. Борисове работниками МЧС спасены 9 человек, из них 3 детей.
По состоянию на 06-00 25.11.2019 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.
www.minobl.mchs.gov.by
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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 24.11.2019 до 06-00 25.11.2019
Источник материала: Единство
Погибших, пострадавших нет.
На пожаре в г. Борисове работниками МЧС спасены 9 человек, из них 3 детей.
По состоянию на 06-00 25.11.2019 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.
www.minobl.mchs.gov.by
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 10 пожаров в Копыльском (2), Любанском, Минском (3), Молодечненском (2), Солигорском районах и г....
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