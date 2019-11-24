Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 24.11.2019 до 06-00 25.11.2019

Источник материала: Единство

Погибших, пострадавших нет.

На пожаре в г. Борисове работниками МЧС спасены 9 человек, из них 3 детей.

По состоянию на 06-00 25.11.2019 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

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