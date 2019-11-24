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Информация об оперативной обстановке за сутки с 06-00 24.11.2019 до 06-00 25.11.2019

25.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Погибших, пострадавших нет.

На пожаре в г. Борисове работниками МЧС спасены 9 человек, из них 3 детей.

По состоянию на 06-00 25.11.2019 нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано.

www.minobl.mchs.gov.by

 
 
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За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 10 пожаров в Копыльском (2), Любанском, Минском (3), Молодечненском (2), Солигорском районах и г....
 
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На пожаре в Борисове спасены 9 человек
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