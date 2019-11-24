На пожаре в Борисове спасены 9 человек

Источник материала: Единство

Спасатели в ходе разведки внутри обнаружили пенсионерку. Женщину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра она была доставлена в районную больницу.

Также работниками МЧС с верхних этажей при помощи масок для спасаемых по лестнице были выведены еще 8 человек, 3 из которых – дети. Все они не пострадали.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожено имущество, повреждены стены в кухне и закопчены стены в коридоре. Причина происшествия устанавливается.