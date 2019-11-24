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На пожаре в Борисове спасены 9 человек

25.11.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Спасатели в ходе разведки внутри обнаружили пенсионерку. Женщину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра она была доставлена в районную больницу.

Также работниками МЧС с верхних этажей при помощи масок для спасаемых по лестнице были выведены еще 8 человек, 3 из которых – дети. Все они не пострадали.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожено имущество, повреждены стены в кухне и закопчены стены в коридоре. Причина происшествия устанавливается.

 
 
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24 ноября в 11.50 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире на улице Строителей в Борисове. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили дым из окна квартиры на...
 
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