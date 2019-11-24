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В Хойникском районе лиса напала на собак и человека. Участковому пришлось стрелять

25.11.2019 15:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хойникском районе лиса напала на собак, а затем на их хозяйку. Обезвредил зверя участковый, рассказали в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Вечером 24 ноября в милицию позвонила женщина и сообщила, что во дворе ее дома в деревне Езапов — лиса, предположительно бешеная. Животное к тому времени уже покусало двух собак, которые были на привязи. Бросалась она и на женщину, но, к счастью, та успела скрыться в доме.

На место происшествия выехали милиционеры. Лиса к тому моменту спряталась в сарае. Поймать ее не удавалось, и участковый решил стрелять из табельного оружия.

Тушку животного позже отправили в лабораторию, где определят, была ли лиса бешеной.

 
 
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Поймать лису не удавалось и тогда участковый принял решение использовать табельное оружие.
 
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