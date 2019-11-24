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Кибермошенники переключились на пенсионеров, выманивая деньги в Одноклассниках

25.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кибермошенники переключились на пенсионеров, выманивая деньги в Одноклассниках

От кибермошенников пострадали четыре женщины пожилого возраста.

Интернет-мошенники добрались и до пенсионеров, выманивая деньги в популярной у этой категории населения соцсети Одноклассники.

«Только в Узденском районе за несколько дней от кибермошенников пострадали четыре женщины пожилого возраста», — сообщили в пресс-службе МВД.

К потерпевшим приходили сообщения от их виртуальных друзей, которые рассказывали, что Беларусбанк якобы разыгрывает среди держателей платежных карт «Бархат» денежные призы. Они обещали помочь с получением приза и просили для этого реквизиты карт. После получения данных банковских карт злоумышленники похищали с них деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Для обмана злоумышленники взламывают аккаунты либо создают их копии, после чего рассылают якобы от имени виртуальных друзей пользователей сообщения, в которых под разными предлогами выманивают данные платежных карт.

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, правоохранители советуют ни под каким предлогом не сообщать платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию, применять все доступные способы защиты, предлагаемые банками.

В МВД напоминают: сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации.

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От кибермошенников пострадали четыре женщины пожилого возраста. Интернет-мошенники добрались и до пенсионеров, выманивая деньги в популярной у этой категории...
 
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