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Кибермошенники переключились на пенсионеров, выманивая деньги в Одноклассниках
25.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
От кибермошенников пострадали четыре женщины пожилого возраста.
Интернет-мошенники добрались и до пенсионеров, выманивая деньги в популярной у этой категории населения соцсети Одноклассники.
«Только в Узденском районе за несколько дней от кибермошенников пострадали четыре женщины пожилого возраста», — сообщили в пресс-службе МВД.
К потерпевшим приходили сообщения от их виртуальных друзей, которые рассказывали, что Беларусбанк якобы разыгрывает среди держателей платежных карт «Бархат» денежные призы. Они обещали помочь с получением приза и просили для этого реквизиты карт. После получения данных банковских карт злоумышленники похищали с них деньги.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Для обмана злоумышленники взламывают аккаунты либо создают их копии, после чего рассылают якобы от имени виртуальных друзей пользователей сообщения, в которых под разными предлогами выманивают данные платежных карт.
Чтобы не стать жертвой
В МВД напоминают: сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации.
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От кибермошенников пострадали четыре женщины пожилого возраста. Интернет-мошенники добрались и до пенсионеров, выманивая деньги в популярной у этой категории...
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