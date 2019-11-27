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13 французских военных погибли после столкновения двух вертолетов в Мали

26.11.2019 12:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 ноября в Мали столкнулись два военных вертолета. В результате катастрофы погибли 13 французских военных, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.


Фото: Reuters

«Тринадцать наших солдат погибли вчера в Мали. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих тринадцати героев была только одна цель — защитить нас», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.

С 2014 года французские военные находятся в Мали в рамках операции Barkhane, направленной против исламистских группировок.

 
 
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«Тринадцать наших солдат погибли вчера в Мали. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих тринадцати героев была только одна цель: защитить нас»,...
 
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