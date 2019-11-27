13 французских военных погибли после столкновения двух вертолетов в Мали

Источник материала: Tut.by

25 ноября в Мали столкнулись два военных вертолета. В результате катастрофы погибли 13 французских военных, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.



Фото: Reuters

«Тринадцать наших солдат погибли вчера в Мали. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих тринадцати героев была только одна цель — защитить нас», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.

С 2014 года французские военные находятся в Мали в рамках операции Barkhane, направленной против исламистских группировок.