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13 французских военных погибли после столкновения двух вертолетов в Мали
Источник материала: Tut.by
25 ноября в Мали столкнулись два военных вертолета. В результате катастрофы погибли 13 французских военных,
«Тринадцать наших солдат погибли вчера в Мали. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих тринадцати героев была только одна цель — защитить нас», —
Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших.
С 2014 года французские военные находятся в Мали в рамках операции Barkhane, направленной против исламистских группировок.
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«Тринадцать наших солдат погибли вчера в Мали. Они участвовали в боевой операции против террористов. У этих тринадцати героев была только одна цель: защитить нас»,...
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