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В Пинске подросток от безделья повредил забор частного дома

26.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске подросток от безделья повредил забор частного дома
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В дежурную часть Пинского ГОВД поступило сообщение от местной жительницы о том, что накануне вечером группа подростков повредила забор вокруг дворовой территории частного дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Правоохранителями установлено, что порчу имущества совершил 17-летний пинчанин, который признал свою вину. Примечательно, что молодой человек неоднократно попадал в поле зрения сотрудников милиции. Пинским МОСК возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК Республики Беларусь (Порча имущества).


В Пинске подросток от безделья повредил забор частного дома
В Пинске подросток от безделья повредил забор частного дома

Фото ГКСЭ

 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич: – В дежурную часть Пинского ГОВД поступило...
 
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