В Пинске подросток от безделья повредил забор частного дома

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В дежурную часть Пинского ГОВД поступило сообщение от местной жительницы о том, что накануне вечером группа подростков повредила забор вокруг дворовой территории частного дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа. Правоохранителями установлено, что порчу имущества совершил 17-летний пинчанин, который признал свою вину. Примечательно, что молодой человек неоднократно попадал в поле зрения сотрудников милиции. Пинским МОСК возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК Республики Беларусь (Порча имущества).











Фото ГКСЭ