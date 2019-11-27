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Иски на полмиллиона рублей предъявлены не отработавшим распределение выпускникам в Брестской области

26.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Иски на полмиллиона рублей предъявлены не отработавшим распределение выпускникам в Брестской области
Органы прокуратуры Брестской области с начала года предъявили к выпускникам, не отработавшим положенный срок по распределению, 131 иск на сумму более Br509 тыс. Все иски удовлетворены в полном объеме, сообщили в службе информации областной прокуратуры.

Прокуроры проанализировали ситуации, когда выпускники высших и средних специальных учебных заведений, обучавшиеся за счет республиканского и местного бюджетов, не отрабатывали установленный законом срок. События развивались по двум сценариям: либо человек не являлся на работу по распределению, либо его увольняли за провинности, например, за прогул без уважительных причин.

«Согласно Кодексу об образовании, специалист (рабочий, служащий) при таких обстоятельствах может добровольно уплатить деньги, затраченные на его обучение, в течение шести месяцев. Как правило, выпускники отказывались это делать. Тогда прокуроры предъявляли в суд иски о взыскании расходов на обучение. Впоследствии ответчик оплачивал и судебные расходы», — подчеркнули в прокуратуре.

Собеседники привели несколько примеров. Одна из девушек училась в государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства. Ее направили на предприятие поваром, однако она не прибыла к месту работы. В итоге суд взыскал с девушки Br9 тыс. — расходы за время обучения. В другом случае выпускница приступила к работе по распределению, но спустя месяц ее уволили за прогулы без уважительной причины. По иску прокурора с нее взысканы Br12,6 тыс., затраченных государством на обучение.

«Вступившие в силу судебные решения не всегда исполнялись в добровольном порядке — компетентные органы инициировали их принудительное исполнение. Среди эффективных мер в законе предусмотрено временное ограничение прав должника на выезд из страны и управление транспортными средствами, — обратили внимание в прокуратуре области. — Работа по возмещению выпускниками в необходимых случаях бюджетных средств, затраченных на их обучение, будет продолжена».

По информации БелТА

 
 
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> Органы прокуратуры Брестской области с начала года предъявили к выпускникам, не отработавшим положенный срок по распределению, 131 иск на сумму более Br509 тыс. Все...
 
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