|
В Пинске на прошлой неделе горел гараж
26.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В результате пожара закопчены стены и потолок и повреждены имущество внутри гаража. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Около полудня 22 ноября в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Ковельской в блочном гараже, принадлежащем 45-летнему пинчанину. Огнеборцам...
|
Архив (ЧП)
Свежие газеты