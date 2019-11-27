В Вороново парень похитил тачку, чтобы перевезти украденные ранее батареи

Источник материала: Вороновская газета





Клубок из нескольких преступлений удалось распутать оперативникам уголовного розыска Вороновского райотдела милиции.

По информации УВД региона, началось все с того, что в оперативно-дежурную службу позвонил местный житель и сообщил, что у него похищена тачка. В процессе разбирательства правоохранители установили причастного к противоправному деянию, а в ходе дальнейшей работы с ним выяснилось, для чего было украдено это устройство.

похитил через оконный проем из неэксплуатируемого здания. Несколько батарей правоохранители обнаружили в кустах, другие вынести не удалось. Оказалось, что на тачке 16-летний молодой человек намеревался вывезти чугунные батареи, часть которыхчерез оконный проем из неэксплуатируемого здания. Несколько батарей правоохранители обнаружили в кустах, другие вынести не удалось.

Парень действовал не один. По версии правоохранителей ему помогал малолетний подельник.

Материал подготовлен службой информацией «ГП»

Фото: УВД Гродненского облисполкома