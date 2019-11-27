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В Вороново парень похитил тачку, чтобы перевезти украденные ранее батареи
26.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Клубок из нескольких преступлений удалось распутать оперативникам уголовного розыска Вороновского райотдела милиции.
По информации УВД региона, началось все с того, что в оперативно-дежурную службу позвонил местный житель и сообщил, что у него похищена тачка. В процессе разбирательства правоохранители установили причастного к противоправному деянию, а в ходе дальнейшей работы с ним выяснилось, для чего было украдено это устройство.
Оказалось, что на тачке 16-летний молодой человек намеревался вывезти чугунные батареи, часть которых
Парень действовал не один. По версии правоохранителей ему помогал малолетний подельник.
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Клубок из нескольких преступлений удалось распутать оперативникам уголовного розыска Вороновского райотдела милиции. По информации УВД региона, началось все с...
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