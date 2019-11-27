﻿ В Вороново парень похитил тачку, чтобы перевезти украденные ранее батареи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороново парень похитил тачку, чтобы перевезти украденные ранее батареи

26.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Вороново парень похитил тачку, чтобы перевезти украденные ранее батареи

Клубок из нескольких преступлений удалось распутать оперативникам уголовного розыска Вороновского райотдела милиции.
По информации УВД региона, началось все с того, что в оперативно-дежурную службу позвонил местный житель и сообщил, что у него похищена тачка. В процессе разбирательства правоохранители установили причастного к противоправному деянию, а в ходе дальнейшей работы с ним выяснилось, для чего было украдено это устройство.
Оказалось, что на тачке 16-летний молодой человек намеревался вывезти чугунные батареи, часть которых похитил через оконный проем из неэксплуатируемого здания. Несколько батарей правоохранители обнаружили в кустах, другие вынести не удалось.
Парень действовал не один. По версии правоохранителей ему помогал малолетний подельник.
 
Материал подготовлен службой информацией «ГП»
Фото: УВД Гродненского облисполкома
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клубок из нескольких преступлений удалось распутать оперативникам уголовного розыска Вороновского райотдела милиции. По информации УВД региона, началось все с...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Хойникском районе лиса напала на собак и человека. Участковому пришлось стрелять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (ЧП)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика