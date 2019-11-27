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На пожаре в д. Яцковичи Брестского района погиб пенсионер
26.11.2019 14:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
25.11.2019 года в 18-53 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Яцковичи Брестского района на ул. Центральной.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован, и ликвидирован. Звеном газодымозащитной службы на полу в коридоре под обрушившимися конструкциями кровли и перекрытия обнаружен погибший хозяин домовладения. Пенсионер 1934 года рождения проживал один.
Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.
Причина пожара устанавливается.
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25.11.2019 года в 18-53 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Яцковичи Брестского района на ул. Центральной. К моменту прибытия...
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