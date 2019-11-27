На пожаре в д. Яцковичи Брестского района погиб пенсионер

Источник материала: Виртуальный Брест

25.11.2019 года в 18-53 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Яцковичи Брестского района на ул. Центральной.





К моменту прибытия подразделений МЧС жилой одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась. Со слов соседей, в доме мог находиться человек.





Пожар локализован, и ликвидирован. Звеном газодымозащитной службы на полу в коридоре под обрушившимися конструкциями кровли и перекрытия обнаружен погибший хозяин домовладения. Пенсионер 1934 года рождения проживал один.





Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены.





Причина пожара устанавливается.