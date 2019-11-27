Россиянка, получившая в Беларуси за 100 кг наркотиков 17 лет, обжаловала приговор

Источник материала: Виртуальный Брест

Обвиняемая по-прежнему не признает вины, в материалах дела есть загадочный голландец, подаривший нашпигованный наркотиками автомобиль.





Гражданка России, которую в Беларуси за ввоз крупной партии наркотиков приговорили к длительному сроку наказания, подала жалобу на приговор , также судебное решение обжаловал и ее адвокат.





В начале ноября суд Брестского района приговорил жительницу Москвы, гражданку России к 17 годам колони общего режима за ввоз в страну более 100 килограммов экстази и гашиша.

"Мы обжаловали приговор суда первой инстанции. И она (обвиняемая – Sputnik), и я подали жалобы", – сообщил Sputnik адвокат россиянки Александр Монич.

По его словам, рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке суд может начать в конце декабря 2019 - начале января 2020 года. Это дело будет рассматривать коллегия по уголовным делам Брестского областного суда.

Адвокат также сообщил, что обвиняемая, которая после оглашения приговора суда находится в СИЗО в Бресте, запросила встречу с российским консулом.

"Это ее право, по закону ей должны эту встречу предоставить", – сказал защитник.

Он также отметил, что обвиняемая по-прежнему не признает себя виновной, и в своей жалобе на приговор отстаивает эту позицию и просит ее оправдать. Адвокат отказался отвечать на вопрос о ее состоянии здоровья, пояснив, что "это ее личное дело".

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на источники, знакомые с материалами уголовного дела, как на стадии предварительного расследования, так и в суде гражданка России категорически заявляла о своей невиновности и убеждала сторону обвинения и суд, что "не подозревала, какой груз везет через границу в автомобиле". Согласно ее показаниям, автомобиль, из которого белорусские таможенники извлекли более 100 килограммов расфасованных наркотиков, ей подарил "голландский друг". В отношении этого неустановленного лица белорусские следователи поводят расследование, его дело выделено в отдельное производство.

Москвичка была задержана 2 мая 2019 года в пункте пропуска "Домачево". Она ехала из Польши на автомобиле Chrysler и выбрала красный коридор, чтобы задекларировать электросамокат и напольный кондиционер. При осмотре автомобиля белорусские таможенники и пограничники обнаружили незадекларированный товар, а потом извлекли из автомобиля более 100 килограммов наркотиков: экстази и гашиша.