В Борисове задержали закладчиков наркотиков

Источник материала: Единство

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД задержали двоих 27-летних борисовчан по месту жительства, которые по предварительной информации на протяжении двух недель осуществляли «закладки» особо опасных психотропных и наркотических веществ на территории Минского района.

При личном обыске у мужчин обнаружено 320 таблеток экстази, 170 грамм метамфетамина, 70 грамм мефедрона и 40 грамм гашиша. Помимо прочего, в квартире находились различные приспособления для фасовки наркотических веществ: электронные весы, полимерные пакеты, изоленты.

Один из задержанных признался, что крупную партию наркотиков и психотропа забрали в лесу Минского района недалеко от Национального аэропорта. Все операции – от фасовки и до последующей их закладки в тайники – выполняли сообща.

Задержанные в поле зрения правоохранителей ранее не попадали, официально нигде не работали. По их словам, первые шаги в наркобизнесе начали делать в начале ноября. Найдя в интернете объявление о наборе закладчиков, без раздумий согласились.

Изъятые вещества направлены на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области. Согласно заключению экспертов, представленные на исследование: вещества белого цвета содержат в своем составе особо опасные психотропные вещества метамфетамин и МДМА (MDMA).

Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.