Что будет, если у самолета во время посадки оторвется шасси? Жуткое видео сняли в Колумбии

Источник материала: Tut.by

В аэропорту колумбийской Боготы аварийно сел пассажирский самолет Boeing 737−400, принадлежащий венесуэльской авиакомпании Avior Airlines. Прямо во время посадки борт потерял шасси, в результате чего правое крыло буквально «ехало» по взлетно-посадочной полосе. Самолет при этом проходил технический осмотр два месяца назад, а на его борту находилось 88 человек. Видео экстремальной посадки снял один из пассажиров.