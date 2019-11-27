﻿ Что будет, если у самолета во время посадки оторвется шасси? Жуткое видео сняли в Колумбии. 21.by
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Что будет, если у самолета во время посадки оторвется шасси? Жуткое видео сняли в Колумбии

26.11.2019 15:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В аэропорту колумбийской Боготы аварийно сел пассажирский самолет Boeing 737−400, принадлежащий венесуэльской авиакомпании Avior Airlines. Прямо во время посадки борт потерял шасси, в результате чего правое крыло буквально «ехало» по взлетно-посадочной полосе. Самолет при этом проходил технический осмотр два месяца назад, а на его борту находилось 88 человек. Видео экстремальной посадки снял один из пассажиров.

 
 
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