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Что будет, если у самолета во время посадки оторвется шасси? Жуткое видео сняли в Колумбии
Источник материала: Tut.by
В аэропорту колумбийской Боготы аварийно сел пассажирский самолет Boeing 737−400, принадлежащий венесуэльской авиакомпании Avior Airlines. Прямо во время посадки борт потерял шасси, в результате чего правое крыло буквально «ехало» по взлетно-посадочной полосе. Самолет при этом проходил технический осмотр два месяца назад, а на его борту находилось 88 человек. Видео экстремальной посадки снял один из пассажиров.
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Видео экстремальной посадки снял один из пассажиров.
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