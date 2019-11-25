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В Мозыре семимесячный малыш опрокинул на себя стул и - застрял в нем. Пришлось вызывать МЧС
Источник материала: Tut.by
Утром 26 ноября мозырским спасателям позвонила женщина: ее семимесячный сын опрокинул на себя стул — и голова ребенка застряла между прутьев его спинки.
Работники МЧС освободили малыша.
Ребенок не пострадал и даже, судя по видео, не успел испугаться.
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Малыш не пострадал и даже не успел ничего понять.
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