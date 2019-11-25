В Мозыре семимесячный малыш опрокинул на себя стул и - застрял в нем. Пришлось вызывать МЧС

Источник материала: Tut.by

Утром 26 ноября мозырским спасателям позвонила женщина: ее семимесячный сын опрокинул на себя стул — и голова ребенка застряла между прутьев его спинки.

Работники МЧС освободили малыша.

Ребенок не пострадал и даже, судя по видео, не успел испугаться.