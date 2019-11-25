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Мошенник через интернет частично оплачивал автомобиль, получал его, а после сделки исчезал. Действовал он в Гродно и Сморгони
26.11.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ранее мужчина неоднократно судим.
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного центра, который подозревается в совершении мошеннических действий.
Согласно материалам уголовного дела,
Один из потерпевших согласился передать автомобиль под расписку, так как со слов «покупателя» у него при себе не было денежных средств. По версии подозреваемого, деньги он якобы намеревался одолжить у своей тетки, которая проживает в другой области и в настоящее время оформила кредит. Для того чтобы ускорить процесс расчета за автомобиль, потерпевший передал мужчине на дорогу 300 рублей.
Сморгонским районным отделом Следственного комитета в отношении этого же мужчины возбуждено уголовное дело также по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно).
По данным следствия, потерпевший также в интернете разместил объявление о продаже автомобиля. Мужчины договорились о цене и подозреваемый 7 августа приехал в г. Сморгонь, осмотрел автомобиль и в счет оплаты за него передал владельцу часть суммы. Оставшуюся часть обязался предоставить до 15 сентября, но так и не вернул. Он самостоятельно пытался отыскать должника, однако по месту его регистрации пояснили, что он там не проживает.
На телефонные звонки потерпевших мужчина не отвечает, на связь с ними не выходит. Ранее он неоднократно судим, в том числе за совершение мошеннических действий. В настоящее время устанавливается его местонахождение, он объявлен в розыск.
У следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности 31-летнего жителя областного центра может быть больше. Следственный комитет обращается к гражданам, пострадавшим от действий подозреваемого, а также к лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по номеру 102.
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Мошенник через интернет частично оплачивал автомобиль, получал его, а после сделки исчезал. Действовал он в Гродно и Сморгони
Ранее мужчина неоднократно судим. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного...
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