Мошенник через интернет частично оплачивал автомобиль, получал его, а после сделки исчезал. Действовал он в Гродно и Сморгони

Источник материала: Вороновская газета





Ранее мужчина неоднократно судим.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного центра, который подозревается в совершении мошеннических действий.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевшие на различных торговых интернет-площадках в течение 2019 года размещали объявления о продаже автомобилей. Через некоторое время с ними связывался мужчина, с которым они договаривались о цене. Он осматривал автомобиль и указывал, что полной суммы у него в настоящее время нет. Потерпевшие соглашались на уплату части, передавали автомобиль и документы. По прошествии времени оставшуюся сумму денежных средств подозреваемый не уплачивал, после чего они и обращались в милицию.

Один из потерпевших согласился передать автомобиль под расписку, так как со слов «покупателя» у него при себе не было денежных средств. По версии подозреваемого, деньги он якобы намеревался одолжить у своей тетки, которая проживает в другой области и в настоящее время оформила кредит. Для того чтобы ускорить процесс расчета за автомобиль, потерпевший передал мужчине на дорогу 300 рублей.

Сморгонским районным отделом Следственного комитета в отношении этого же мужчины возбуждено уголовное дело также по ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно).

По данным следствия, потерпевший также в интернете разместил объявление о продаже автомобиля. Мужчины договорились о цене и подозреваемый 7 августа приехал в г. Сморгонь, осмотрел автомобиль и в счет оплаты за него передал владельцу часть суммы. Оставшуюся часть обязался предоставить до 15 сентября, но так и не вернул. Он самостоятельно пытался отыскать должника, однако по месту его регистрации пояснили, что он там не проживает.

На телефонные звонки потерпевших мужчина не отвечает, на связь с ними не выходит. Ранее он неоднократно судим, в том числе за совершение мошеннических действий. В настоящее время устанавливается его местонахождение, он объявлен в розыск.

У следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности 31-летнего жителя областного центра может быть больше. Следственный комитет обращается к гражданам, пострадавшим от действий подозреваемого, а также к лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по номеру 102.

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