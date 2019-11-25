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В Лунинце осудили за взятку начальника лаборатории молочного завода

26.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Лунинце осудили за взятку начальника лаборатории молочного завода

В суде Лунинецкого района сегодня огласили приговор по уголовному делу о получении взятки должностным лицом Лунинецкого молочного завода, сообщили в Брестском областном суде.

На скамье подсудимых оказалась начальник производственной лаборатории завода. В вину ей вменялось преступление, предусмотренное ч.1 ст.430 УК. По материалам следствия, обвиняемая приняла в качестве взятки от знакомого ей директора минской фирмы 340 евро за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Речь идет об осуществлении по договору продажи поставок на молочный завод приборов контроля продукции вне конкурентной процедуры закупки.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы на четыре года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на такой же срок.

Также сегодня вынесен приговор взяткодателю — директору ООО «Касабиан». Ему назначен штраф в размере 500 базовых величин (1 БВ — Br25,5).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

По информации БелТА.

 
 
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> В суде Лунинецкого района сегодня огласили приговор по уголовному делу о получении взятки должностным лицом Лунинецкого молочного завода, сообщили в Брестском...
 
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