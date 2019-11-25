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В Лунинце осудили за взятку начальника лаборатории молочного завода
26.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На скамье подсудимых оказалась начальник производственной лаборатории завода. В вину ей вменялось преступление, предусмотренное ч.1 ст.430 УК. По материалам следствия, обвиняемая приняла в качестве взятки от знакомого ей директора минской фирмы 340 евро за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Речь идет об осуществлении по договору продажи поставок на молочный завод приборов контроля продукции вне конкурентной процедуры закупки.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы на четыре года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на такой же срок.
Также сегодня вынесен приговор взяткодателю — директору ООО «Касабиан». Ему назначен штраф в размере 500 базовых величин (1 БВ — Br25,5).
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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