За сутки в Вороновском районе произошли два пожара. Один человек спасен

Источник материала: Вороновская газета





На территории района произошло 2 пожара, спасен 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано

Пожар в жилом доме со спасенным

26.11.2019 в 18.00 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Заболоть Вороновского района. В результате уничтожено одеяло. Сотрудником РОВД спасен хозяин 1963 года рождения, неработающий. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожар в жилом доме

27.11.2019 в 01.18 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кемейши Вороновского района. В результате повреждено перекрытие на площади 2 кв. метра. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС