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За сутки в Вороновском районе произошли два пожара. Один человек спасен

27.11.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки в Вороновском районе произошли два пожара. Один человек спасен

На территории района произошло 2 пожара, спасен 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано

Пожар в жилом доме со спасенным

26.11.2019 в 18.00 поступило сообщение о пожаре в жилом доме  в деревне Заболоть Вороновского района. В результате уничтожено одеяло. Сотрудником РОВД  спасен хозяин 1963 года рождения, неработающий. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожар в жилом доме

27.11.2019 в 01.18 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кемейши Вороновского района. В результате повреждено перекрытие на площади 2 кв. метра. Причина пожара устанавливается.

Гродненское ОУМЧС
 
 
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На территории района произошло 2 пожара, спасен 1 человек. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано Пожар в жилом доме со спасенным 26.11.2019 в...
 
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